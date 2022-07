(Di martedì 5 luglio 2022) Stezzano. Innovazione tecnologica, ricerca nel design e nella performance – dal Compasso d’OroFormula 1 -, impegno costante verso la sostenibilità: “The Art of Braking“. Unadel”, in programma aldi Milano dal 6 al 18 settembre 2022 con ingresso libero, racconta la storia industriale e i prodotti iconici di– da oltre sessant’anni leader mondiale nei sistemi frenanti – in un’esperienza multimediale immersiva e coinvolgente ideata e prodotta dae Balich Wonder Studio. Lasi inserisce nell’ambito del palinsesto artistico-culturale del– Museo delle Culture, luogo di dialogo attorno ai temi della contemporaneità attraverso le ...

Pubblicità

Bergamonews : @BremboBrakes al @MudecMi con una mostra spettacolo alla scoperta del freno - BergamoNews - LucaBombassei : “The #Art of #Braking - Una mostra spettacolo alla scoperta del #freno” sarà un'esposizione temporanea dedicata ai… - solomotori : Brembo: al Mudec di Milano vanno in scena i freni -

BergamoNews.it

Si tratterà di una mostra multimediale ideata e prodotta dae Balich Wonder Studio che tra le varie installazioni prevede la possibilità di ritrovarsi al centro di un circuito di Formula 1 ......frenanti - in un'esperienza multimediale immersiva e coinvolgente ideata e prodotta dae Balich Wonder Studio. La mostra si inserisce nell'ambito del palinsesto artistico - culturale del... Brembo al Mudec con una mostra spettacolo alla scoperta del freno (ANSA) - MILANO, 05 LUG - Si chiama "THE ART OF BRAKING. Una mostra spettacolo alla scoperta del freno" l'evento che dal 6 al 18 settembre 2022 ...Innovazione tecnologica, ricerca nel design e nella performance - dal Compasso d’Oro alla Formula 1 -, impegno costante verso la sostenibilità: “The Art of Braking. Una mostra spettacolo alla scoperta ...