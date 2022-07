Borse deboli | preoccupano crescita e inflazione Euro sui minimi da 20 anni

(Di martedì 5 luglio 2022) La moneta unica sui livelli che non vedeva da fine 2002 a 1,03 dollari. Non basta l'apertura degli Stati Uniti sulla possibile riduzione delle le tariffe su alcuni beni cinesi per contenere l'

Pubblicità

MKT_INS : Chiusura #Borsa: Chiusura contrastata per le borse europee, con il #FtseMib sostanzialmente invariato (-0,1%) a 21.… - Dealflower1 : Borse Ue deboli, la fiducia degli investitori torna ai livelli della pandemia Scopri di più… - ForexOnlineMeIt : Borse attese ancora deboli. Eur/Usd, Petrolio e Oro buy? - Trend Online - ForexOnlineMeIt : Borse attese ancora deboli. Eur/Usd, Petrolio e Oro buy? - Trend Online - infoiteconomia : Le Borse di oggi, 29 giugno. Mercati deboli, timori per la crescita. Attesi Powell-Lagarde -

RaiNews

Si chiude con cautela la seduta finanziaria odierna delleeuropee , così come a Piazza Affari. La seduta è stata contraddistinta da spunti e volumi ...le banche , su cui pesa un'...Si muovono in ordine sparso le principalieuropee nel finale, con i listini Usa chiusi per la Festa dell'Indipendenza. Appare invariata ...i produttori di semiconduttori dopo il taglio a '... Borse deboli, lo spread si riallarga Dalla Germania arriva un avvertimento sullo scudo anti-spread a cui la Bce di Christine Lagarde sta lavorando, il cui annuncio è atteso per il prossimo 21 ...Corre il gas, +8%, 160 euro al megawattora (ad Amsterdam) dopo un nuovo allarme approvvigionamenti in Germania. A prova delle preoccupazioni degli investitori c’è il sentiment del mese di luglio nell’ ...