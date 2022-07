15.000 litri d’acqua per un chilo di carne? Una bufala. Ecco perché (Di martedì 5 luglio 2022) E’ vero che l’essere umano ha uno stile di vita impattante sull’ambiente, ma è altrettanto vero che demonizzare una categoria produttiva rispetto ad altre e diffondere notizie false e tendenziose è deletereo e confonde l’opione pubblica. E’ quanto sostiene Federico Marcorato che oltre a essere Assessore all’agricoltura del comune di Santa Giustina in Colle (PD) è anche agronomo ed esperto in alimentazione bovina. E’ lui l’autore di un post diventato virale su Facebook nel quale smonta punto per punto l’ormai celebre bufala sui 15.000 litri d’acqua necessari per produrre un chilo di carne. Si tratta di una falsa notizia divenuta virale e rimbalzata prima sulle pagine social di alcune rappresentanze dell’ambiente animalista e ambientalista e poi diffusasi a macchia di leopardo in tutto il web fino a ... Leggi su panorama (Di martedì 5 luglio 2022) E’ vero che l’essere umano ha uno stile di vita impattante sull’ambiente, ma è altrettanto vero che demonizzare una categoria produttiva rispetto ad altre e diffondere notizie false e tendenziose è deletereo e confonde l’opione pubblica. E’ quanto sostiene Federico Marcorato che oltre a essere Assessore all’agricoltura del comune di Santa Giustina in Colle (PD) è anche agronomo ed esperto in alimentazione bovina. E’ lui l’autore di un post diventato virale su Facebook nel quale smonta punto per punto l’ormai celebresui 15.000necessari per produrre undi. Si tratta di una falsa notizia divenuta virale e rimbalzata prima sulle pagine social di alcune rappresentanze dell’ambiente animalista e ambientalista e poi diffusasi a macchia di leopardo in tutto il web fino a ...

riccardogguerra : @TheQ_continuum @ec_traindriver @StefanoOggero @Iostoconlanato @Azione_it @CarloCalenda @MatteoRichetti Scusa ma 10… - seventy_simon : @GandalfGrigioOf @GanzoSwan Da qui ad esempio, ma io sono stato scarso calcolando solo 10.000 litri per kg.… - DaniaFalzolgher : RT @ronzidante: @stebaraz @Azione_it @CarloCalenda Non serve parlare in termini tecnici perchè in Italia non si può fare una centrale nucle… - seventy_simon : @GandalfGrigioOf @GanzoSwan Capisco, ma per me non è così. Mangiarsi 1 kg di carne tutti i giorni significa 70.00… - ronzidante : @stebaraz @Azione_it @CarloCalenda Non serve parlare in termini tecnici perchè in Italia non si può fare una centra… -