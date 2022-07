Uomini e Donne, che fine hanno fatto Matteo e Veronica: eccoli dopo la scelta (Di lunedì 4 luglio 2022) Lasciato il dating show di Maria De Filippi, la coppia del trono classico che vita conduce fuori dal piccolo schermo? Proviamo a scoprirlo insieme leggendo l’articolo. Matteo Fernea è un ragazzo originario di Ferrara, e sin dal suo ingresso nel dating di Canale 5 ha subito catturato l’attenzione di Veronica Rimondi, la quale non ha opposto alcuna resistenza all’idea di conoscere Matteo. Già dalle prime battute si è potuto così capire che tra i due si stesse instaurando un feeling, una sorta di equilibrio dei sensi. Non è stato quindi difficile per la giovane arrivare al giorno della scelta e lasciare il programma in compagnia di Matteo. La ragazza ha inoltre rilasciato una dichiarazione tornando a parlare del percorso che l’ha condotta a Uomini e ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 4 luglio 2022) Lasciato il dating show di Maria De Filippi, la coppia del trono classico che vita conduce fuori dal piccolo schermo? Proviamo a scoprirlo insieme leggendo l’articolo.Fernea è un ragazzo originario di Ferrara, e sin dal suo ingresso nel dating di Canale 5 ha subito catturato l’attenzione diRimondi, la quale non ha opposto alcuna resistenza all’idea di conoscere. Già dalle prime battute si è potuto così capire che tra i due si stesse instaurando un feeling, una sorta di equilibrio dei sensi. Non è stato quindi difficile per la giovane arrivare al giorno dellae lasciare il programma in compagnia di. La ragazza ha inoltre rilasciato una dichiarazione tornando a parlare del percorso che l’ha condotta ae ...

