Ultime Notizie – Valanga sulla Marmolada | 6 morti | proseguono ricerche dispersi

(Di lunedì 4 luglio 2022) Sono continuate nel corso della notte le attività dei soccorritori sul ghiacciaio dellaper cercare eventuali superstiti dopo ladi ieri. Le attività non hanno però portato risultati. “Durante la notte c’è stato l’intervento dei droni sul ghiacciaio ma non ha dato esito. Le 6 vittime devono essere ancora identificate e non possiamo ancora sapere quanti sono i. I parenti delle vittime sono ora a Canazei”, fanno sapere fonti del soccorso alpino di Trento all’Adnkronos. Il Soccorso Alpino nel frattempo ha attivato un numero (0461 495272) da chiamare “per segnalare il mancato rientro di amici e familiari da possibili escursioni” durante la giornata di ieri sul ghiacciaio della. Ladi neve, ghiaccio e roccia nel suo passaggio di circa due chilometri lungo il ...