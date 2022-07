Tim | l’azienda non più italiana che è riuscita a scontentare sia il mercato sia i consumatori

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 4 luglio 2022) Probabilmente oggi Tim è il contrario della Scavolini: non ècerto più amata dagli italiani… e il motivo è molto semplice. La sua politica aggressiva di gestore telefonico ha allontanato centinaia di migliaia di utenti, sia per il costo dei servizi, da molti ritenuto eccessivo, sia per i numerosi disservizi, anche gravi, che quotidianamente si verificano, sia perché non è facilissimo parlare con qualcuno quando si deve risolvere un problema, mentre al contrario, quando Tim deve proporre le sue mirabolanti e vantaggiose offerte nell’interesse dei, ovvio, non esita a bersagliarci di chiamate. Purtroppo non è mai come ce la fanno apparire, e molti utenti insoddisfatti si stanno rivolgendo ad altri gestori, che per fortuna non mancano. La cosa grave, per un’azienda sedicente nazionale, è che non controlla neanche il ...