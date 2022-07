Spot Ue con donne col velo. Meloni: femministe mute, ma quel copricapo è simbolo di sottomissione (Di lunedì 4 luglio 2022) Per la campagna social dell’Anno Europeo dei Giovani 2022, l’UE affida ad una donna con hijab il compito di stimolare il dibattito sui valori europei. Giorgia Meloni lo sottolinea con amarezza. “Ma il velo islamico non rappresenta in alcun modo un ‘valore europeo’. In Europa le donne si sono liberate, dopo secoli di battaglie, da simboli di sottomissione come questi e non abbiamo nessuna intenzione di rinunciare alle nostre conquiste in nome del politicamente corretto caro alla sinistra. Le femministe europee non hanno nulla da dire?”. Così la leader di fdI ha commentato su Fb gli Spot di Bruxelles. A corredo una grafica che riprende appunto la pubblicità dell’Europa che utilizza l’immagine di una ragazza col copricapo islamico. La senatrice leghista Valeria ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 4 luglio 2022) Per la campagna social dell’Anno Europeo dei Giovani 2022, l’UE affida ad una donna con hijab il compito di stimolare il dibattito sui valori europei. Giorgialo sottolinea con amarezza. “Ma ilislamico non rappresenta in alcun modo un ‘valore europeo’. In Europa lesi sono liberate, dopo secoli di battaglie, da simboli dicome questi e non abbiamo nessuna intenzione di rinunciare alle nostre conquiste in nome del politicamente corretto caro alla sinistra. Leeuropee non hanno nulla da dire?”. Così la leader di fdI ha commentato su Fb glidi Bruxelles. A corredo una grafica che riprende appunto la pubblicità dell’Europa che utilizza l’immagine di una ragazza colislamico. La senatrice leghista Valeria ...

Pubblicità

isabellarauti : “Ce lo dice l’Europa”?! …Lo spot promozionale per l’anno della gioventù dell’Ue propone una una giovane donna con i… - voltes48 : RT @CarloBotta_: Possibile che in ogni spot pubblicitario in cui si parla di innovazione ci debbano essere SEMPRE due lesbiche che si sling… - pazio93 : RT @supersonico1986: La polemica sulla maglia senza scudetto non capendo che lo spot è stato girato prima di fine campionato (visto che di… - FratellidItalia : RT @SecolodItalia1: Spot Ue con donne col velo. Meloni: femministe mute, ma quel copricapo è simbolo di sottomissione - SecolodItalia1 : Spot Ue con donne col velo. Meloni: femministe mute, ma quel copricapo è simbolo di sottomissione… -