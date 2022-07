Roma | le fiamme a pochi metri dalle abitazioni | i residenti in fuga I video dalla Pineta Sacchetti

(Di lunedì 4 luglio 2022) A distanza digiorni dall’incendio che nella zona di Massimina ha distrutto un centro estivo per bambini, una rimessa con 150 camper e il deposito del mercato rionale di Casalotti, tornano lee oscurano il cielo sopra San Pietro. Lesi sono sviluppate nel primissimo pomeriggio nella zona nord della capitale, coinvolgendo l’area dellae di Monte Mario e hanno interessato il parco del Pineto dove si sarebbe sviluppato il primo focolaio, poi propagatosi complice il vento caldo. Cenere e detriti sono stati portati dal vento anche in zone del centro storico, fino al quartiere Nomentano, tanto che il fumo è stato visibile fin da piazza di Spagna. Lehanno lambito la zona della stazione ferroviaria di Valle Aurelia; alcune ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Un grande incendio si è sviluppato nella zona nord di Roma coinvolgendo l'area della Pineta Sacchetti e di Monte Ma… - RaiNews : Le immagini dell'incendio che sta interessando alcune zone di Roma (da Pineta Sacchetta a Monte Mario). Il fronte d… - ilfoglio_it : Vento, sterpaglie non tagliate e temperature da bollino rosso. Il trittico perfetto colpisce ancora e a Roma scoppi… - cinzia_pietro : RT @FrancoScarsell2: Ora!! L’inferno a Roma. Brucia Casalotti-Boccea. Panico tra la popolazione! Fiamme vicino a un residence con migliaia… - Italpress : Roma in fiamme, brucia il parco del Pineto. Evacuati bimbi e suore -

...incendio divampato anel Parco del Pineto e che ha coinvolto anche una parte della riserva di Monte Ciocci. A Valle Aurelia paura tra gli abitanti in fuga dalle case minacciate dalle. ...A Valle Aurelia paura tra gli abitanti in fuga dalle case minacciate dalle. Sette squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro dalle 13. In azione anche un elicottero. Il vasto incendio a..."Oggi avevamo 180 bambini abbiamo avuto paura ma eravamo preparati, i bambini invece quasi tutti piccoli sotto i sei anni erano impauriti e abbiamo dovuto ...ROMA (ITALPRESS) - Un nuovo incendio sta interessando la zonanord-ovest di Roma. In fiamme il Parco della Pineta Sacchetti dove si sarebbe sviluppato ...