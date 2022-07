Rennes | è fatta per Umtiti | il difensore è sempre più lontano dal Barcellona

(Di lunedì 4 luglio 2022) Ritorno in Francia vicino per Samuel, che non rientra nei piani dele lascerà il club. Come riporta ‘L’Equipe‘, ildovrebbe accasarsi al, che ha praticamente blindato il suo acquisto. Colpo importante per il club transalpino, bravo ad assicurarsi le prestazione di un calciatore di livello internazionale. SportFace.

