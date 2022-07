Realtà virtuale | quali sono i suoi campi di applicazione?

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiL’interazione è tutto: questo è un piccolo assunto, che si dà spesso per scontato nel mondo fisico, ma che è necessario ribadire e perseguire quando si parla di. In questo caso, l’interazione è garantita da periferiche,visori, auricolari e guanti, che permettono appunto un’interazione sensoriale perfetta con l’ambiente digitale creato da uno o più dispositivi. Si tratta di un concetto a cui ci si sta piano piano abituando, ma che resta rivoluzionario, se si pensa allo stato della tecnologia fino a poco tempo fa. È più che naturale chiedersi, a questo punto,siano le applicazioni di una simile risorsa, che in pratica costituisce un mondo parallelo a quello che di fatto si abita. Virtual reality nel settore gaming e intrattenimento A conti fatti, è facile ...