Quanti follower devi avere su Instagram per iniziare a guadagnare (Di lunedì 4 luglio 2022) Instagram è stato uno dei primi social network a puntare sui creator, contribuendo così a dare vita a un segmento che oggi ha un valore stimato intorno ai 20 miliardi di euro. La professionalizzazione dell'influencer ha dato vita ad uno dei settori in più rapida ascesa al giorno d’oggi con più di 50 milioni di creators che lavorano nel digital e oltre 4 miliardi di follower a livello globale: tra YouTube, TikTok, Instagram e gli altri social, è oramai evidente quanto questo sia il presente e il futuro dell'industria dell'intrattenimento. Ma, come ci hanno dimostrato ampiamente i micro-influencer e i nano-influencer, non serve essere Chiara Ferragni o Khaby Lame per guadagnare bene vendendo la visibilità dei propri post. Il motivo è semplice: le recenti modifiche agli algoritmi dei social network premiano qualità, ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 4 luglio 2022)è stato uno dei primi social network a puntare sui creator, contribuendo così a dare vita a un segmento che oggi ha un valore stimato intorno ai 20 miliardi di euro. La professionalizzazione dell'influencer ha dato vita ad uno dei settori in più rapida ascesa al giorno d’oggi con più di 50 milioni di creators che lavorano nel digital e oltre 4 miliardi dia livello globale: tra YouTube, TikTok,e gli altri social, è oramai evidente quanto questo sia il presente e il futuro dell'industria dell'intrattenimento. Ma, come ci hanno dimostrato ampiamente i micro-influencer e i nano-influencer, non serve essere Chiara Ferragni o Khaby Lame perbene vendendo la visibilità dei propri post. Il motivo è semplice: le recenti modifiche agli algoritmi dei social network premiano qualità, ...

