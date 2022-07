Piccolo è bello. L’Italia e la partita dei nanosatelliti (Di lunedì 4 luglio 2022) Piccoli, ma tecnologicamente alla frontiera dell’innovazione. Sono i micro e nano satelliti, strumenti e sensori orbitali dalle dimensioni contenute ma dall’alto valore tecnologico e commerciale. Il settore spaziale si sta rivolgendo sempre di più a questi piccoli strumenti che stanno fornendo un’importante spinta all’evoluzione tecnica per il settore spaziale e per l’innovazione in generale. Spesso lanciati in mega-costellazioni, o come compagni di viaggio di strumenti più grandi, i nanosatelliti sono impegnati in un numero crescente di attività, dalla ricerca scientifica, all’osservazione della Terra, alle telecomunicazioni, fino all’esplorazione dello spazio profondo e persino la difesa interplanetaria. L’Italia sta puntando molto sui nanosatelliti, e per sostenere questa spinta l’Agenzia spaziale italiana (Asi) ha recentemente ... Leggi su formiche (Di lunedì 4 luglio 2022) Piccoli, ma tecnologicamente alla frontiera dell’innovazione. Sono i micro e nano satelliti, strumenti e sensori orbitali dalle dimensioni contenute ma dall’alto valore tecnologico e commerciale. Il settore spaziale si sta rivolgendo sempre di più a questi piccoli strumenti che stanno fornendo un’importante spinta all’evoluzione tecnica per il settore spaziale e per l’innovazione in generale. Spesso lanciati in mega-costellazioni, o come compagni di viaggio di strumenti più grandi, isono impegnati in un numero crescente di attività, dalla ricerca scientifica, all’osservazione della Terra, alle telecomunicazioni, fino all’esplorazione dello spazio profondo e persino la difesa interplanetaria.sta puntando molto sui, e per sostenere questa spinta l’Agenzia spaziale italiana (Asi) ha recentemente ...

