Pubblicità

fisco24_info : Oltre sette famiglie su 10 danno ancora la paghetta ai figli: Studio Sara Assicurazioni, risparmi vanno soprattutto… - federscacchi : #scacchi Iniziati ieri a Terrasini, in provincia di Palermo, i Campionati italiani giovanili: dodici tornei, nove t… - vr_elisa : RT @larenait: AGGIORNAMENTO Crollo sulla #Marmolada, i dispersi sono almeno 20, di questi quattro sono vicentini (più un ferito). Sei finor… - larenait : AGGIORNAMENTO Crollo sulla #Marmolada, i dispersi sono almeno 20, di questi quattro sono vicentini (più un ferito).… - lupazzottu : RT @erretti42: Il Ministero della Salute non lo ritiene un quadro allarmante. Aspettano a chiudere la stalla quando i buoi sono scappati… -

Gazzetta del Sud

... la tragedia più grave sulla Marmolada risale aun secolo fa. Erano le ore 5,30 del 13 ... Una valanga provocata dalle forti nevicate: eranogiorni che nevicava interrottamente.famiglie italiane su dieci (il 75%) danno ancora la 'paghetta' ai figli per fargli fare qualche spesa in autonomia. Lo afferma uno studio dell'Osservatorio Sara Assicurazioni, secondo il ... Oltre sette famiglie su 10 danno ancora la "paghetta" ai figli Oltre sette famiglie italiane su dieci (il 75%) danno ancora la "paghetta" ai figli per fargli fare qualche spesa in autonomia. Lo afferma uno studio dell’ ...Si è appena conclusa la maestosa kermesse della Ginnastica Ritmica Nazionale organizzata dalla FGI per il settore agonistico Silver. A Rimini, nella 10 giorni di gare, si sono confrontate in pedana mi ...