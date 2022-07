Non indovinerete mai dov’è il mare più bello d’Europa (Di lunedì 4 luglio 2022) Il mare più bello d’Europa? Certo l’Italia merita un posto privilegiato ma c’è una meta straordinaria che unisce acque cristalline, spiagge attrezzate e soprattutto massima convenienza. La meta perfetta per la tua estate è l’Albania e in particolare Ksamil, bagnata dalle acque del Mar Ionio è una delle mete più spettacolari al mondo per coloro L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 4 luglio 2022) Ilpiù? Certo l’Italia merita un posto privilegiato ma c’è una meta straordinaria che unisce acque cristalline, spiagge attrezzate e soprattutto massima convenienza. La meta perfetta per la tua estate è l’Albania e in particolare Ksamil, bagnata dalle acque del Mar Ionio è una delle mete più spettacolari al mondo per coloro L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Pubblicità

GruppoSVittore : RT @RosiPolimeni: Così, per scherzare eh… ma anche per aumentare le conoscenze personali, volendo…questa non la indovinerete mai. A cosa se… - wonderxboy : non indovinerete mai di cosa sta parlando - blusewillis1 : RT @RosiPolimeni: Così, per scherzare eh… ma anche per aumentare le conoscenze personali, volendo…questa non la indovinerete mai. A cosa se… - Max59812707 : RT @RosiPolimeni: Così, per scherzare eh… ma anche per aumentare le conoscenze personali, volendo…questa non la indovinerete mai. A cosa se… - RosiPolimeni : Così, per scherzare eh… ma anche per aumentare le conoscenze personali, volendo…questa non la indovinerete mai. A c… -