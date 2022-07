Nicolas Vaporidis | confessione scottante | “Era diventata un’ossessione per me”

Leggi su specialmag

(Di lunedì 4 luglio 2022) L’attoresi lascia andare ad unadopo la vittoria de l’Isola: ecco qual è stata la difficoltà più insormontabile.(fonte youtube)L’attore di origine grecasi è rivelato il vincitore, peraltro annunciato, del format “L’Isola dei Famosi”. Entrato in sordina nel format di Canale 5, il volto di “Notte prima degli esami” ha vinto l’iniziale diffidenza dell’opinionista Vladimir Luxuria, conquistando gradualmente il cuore degli spettatori italiani. A pochi giorni dal termine del programma,ha confessato in una lunga intervista a “Il Corriere” tutti i retroscena della sua esperienza in Honduras, esplorando anche le sue maggiori problematiche durante in ...