Mick Schumacher, primi punti in F1? Quale voce si sente in team-radio: straziante (Di lunedì 4 luglio 2022) Quei primi punti da quando è in F1 non hanno impedito le lacrime. Mick Schumacher ha tagliato il traguardo, poi ha sfogato tutta la sua gioia, togliendosi una tensione sulle spalle che durava da quando ha esordito l'anno scorso in F1. Nulla conta non aver passato la Red Bull di Max Verstappen per il 7° posto, alla fine l'8° va più che bene, per una prima volta che non dimenticherà mai. L'orgoglio di tutta la famiglia Schumacher, con mamma Corinna che lo ha celebrato via-radio, dopo la bandiera a scacchi e a suon di “Super!”. Quella di Silverstone è stato il Gran Premio delle prime volte: la prima pole e vittoria di Carlos Sainz in 150 GP corsi in carriera, la prima Q3 di Nicholas Latifi su Williams nelle qualifiche, i primi punti per ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Queida quando è in F1 non hanno impedito le lacrime.ha tagliato il traguardo, poi ha sfogato tutta la sua gioia, togliendosi una tensione sulle spalle che durava da quando ha esordito l'anno scorso in F1. Nulla conta non aver passato la Red Bull di Max Verstappen per il 7° posto, alla fine l'8° va più che bene, per una prima volta che non dimenticherà mai. L'orgoglio di tutta la famiglia, con mamma Corinna che lo ha celebrato via-, dopo la bandiera a scacchi e a suon di “Super!”. Quella di Silverstone è stato il Gran Premio delle prime volte: la prima pole e vittoria di Carlos Sainz in 150 GP corsi in carriera, la prima Q3 di Nicholas Latifi su Williams nelle qualifiche, iper ...

