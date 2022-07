Luglio musicale nelle carceri campane | domani primo appuntamento a Secondigliano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – È in programma per, a partire dalle ore 10:00, nella Casa circondariale di, ildell’iniziativa “”, promossadal Garante campano dei diritti delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale, Samuele Ciambriello. A calcare il palcoscenico del teatro del carcere sarà il gruppo “Gli anelli di Saturno”, ensemble nata dieci anni fa con la collaborazione di diversi professionisti e con l’intento di creare delle occasioni di concerti per giovani artisti. Il gruppo, composto prevalentemente da strumenti a ‘corde pizzicate’, porta in scena pezzi di repertorio dal ‘500 al ‘900 e pezzi ‘cameristici’, quindi con la ...