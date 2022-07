Loki 2: le foto del set rivelano un'importante connessione con Eternals (Di lunedì 4 luglio 2022) Le foto dal set di Loki 2 avrebbero svelato un importante collegamento con il cinecomic Marvel di Chloe Zhao Eternals. Le riprese della seconda stagione di Loki sono in corso a Londra e le foto dal set trapelate sui social media - molte delle quali ritraggono il protagonista Tom Hiddleston insieme a Owen Wilson - rivelerebbero un'importante connessione con Eternals. Alcune delle foto di Loki 2 ritraggono l'esterno di un cinema londinese pronto per la proiezione. Nelle foto si nota il poster di un film immaginario che include la presenza di Kingo, l'attore di Bollywood interpretato da Kumail Nanjiani in Eternals. Altri poster di film includono Easter egg dei personaggi ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 4 luglio 2022) Ledal set di2 avrebbero svelato uncollegamento con il cinecomic Marvel di Chloe Zhao. Le riprese della seconda stagione disono in corso a Londra e ledal set trapelate sui social media - molte delle quali ritraggono il protagonista Tom Hiddleston insieme a Owen Wilson - rivelerebbero un'con. Alcune delledi2 ritraggono l'esterno di un cinema londinese pronto per la proiezione. Nellesi nota il poster di un film immaginario che include la presenza di Kingo, l'attore di Bollywood interpretato da Kumail Nanjiani in. Altri poster di film includono Easter egg dei personaggi ...

