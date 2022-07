Lazio-Verona, non solo Cancellieri: si lavora per un altro affare (Di lunedì 4 luglio 2022) Dopo aver chiuso l'affare Cancellieri, i contatti tra Lazio e Verona continuano anche per Ivan Ilic. Il centrocampista gialloblù... Leggi su calciomercato (Di lunedì 4 luglio 2022) Dopo aver chiuso l', i contatti tracontinuano anche per Ivan Ilic. Il centrocampista gialloblù...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Ilic alla #Lazio: accordo totale sull’ingaggio e con il #Verona. Coinvolto #Casale. Ora deve uscire #LuisAlberto - AlfredoPedulla : #Lazio-#Verona nell’operazione #Cancellieri c’è un patto per #Ilic e #Casale quando uscirà #LuisAlberto - im_1twizzy : RT @AlfredoPedulla: La #Lazio si avvicina a Mario #Gila, difensore centrale classe 2000 del #Real, operazione di #Tare. Ma per #Casale c’è… - Aquila6811 : RT @sportli26181512: Lazio-Verona, non solo Cancellieri: si lavora per un altro affare: Dopo aver chiuso l'affare Cancellieri, i contatti t… - Aquila6811 : RT @LALAZIOMIA: Lazio-Verona, non solo Cancellieri: si lavora per un altro affare -