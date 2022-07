Lazio; Lotito 'fischi? Allora qualcosa di buono è stato fatto' (Di lunedì 4 luglio 2022) "Se qualcuno fischia questa sera significa che qualcosa di buono abbiamo fatto". Si è aperto così il discorso del presidente della Lazio, Claudio Lotito, sul palco di Piazza del Popolo, a Roma, ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 4 luglio 2022) "Se qualcunoa questa sera significa chediabbiamo". Si è aperto così il discorso del presidente della, Claudio, sul palco di Piazza del Popolo, a Roma, ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Lotito-#Tare: da gennaio così, oggi peggio. La #Lazio unico club d’#Europa in ritiro ancora senza un portiere - sportmediaset : Smentita la lite Tare-Lotito: 'Il ds gode della fiducia della società' #Lazio #Tare #Lotito - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialSSLazio: contatto tra Corsi e Lotito per #Vicario - Samuele79965815 : @OfficialSSLazio Potevate pure aggiungere senza portieri e senza difensori. Tra abbonamento,maglietta,canale tv e… - PakiRispoli : RT @AlfredoPedulla: #Lotito-#Tare: da gennaio così, oggi peggio. La #Lazio unico club d’#Europa in ritiro ancora senza un portiere -