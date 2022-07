Instagram a tutto Reels: ora non ci saranno più distinzioni con i video (Di lunedì 4 luglio 2022) Il social – una volta – delle foto, sta per mutare definitivamente, divenendo sempre più un clone del più celebre TikTok. La piattaforma punta tutto sui Reels, omologhi dei video sul social cinese. Instagram: ora ogni video sarà un Reel – 4722 www.computermagazine.itL’obbiettivo è sempre quello: combattere lo strapotere di TikTok. E per farlo, Meta, o meglio, Instagram, punterà dritta in una direzione: quella di creare una valida alternativa al social cinese, oggi il più popolare al mondo. L’introduzione dei cosiddetti Reels, video dalla durata di una manciata di secondi, ha dato il là al nuovo corso del social di Zuckerberg, che oggi pianta un ennesimo mattone nella costruzione di una piattaforma-alternativa a TikTok. Il consulente ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 4 luglio 2022) Il social – una volta – delle foto, sta per mutare definitivamente, divenendo sempre più un clone del più celebre TikTok. La piattaforma puntasui, omologhi deisul social cinese.: ora ognisarà un Reel – 4722 www.computermagazine.itL’obbiettivo è sempre quello: combattere lo strapotere di TikTok. E per farlo, Meta, o meglio,, punterà dritta in una direzione: quella di creare una valida alternativa al social cinese, oggi il più popolare al mondo. L’introduzione dei cosiddettidalla durata di una manciata di secondi, ha dato il là al nuovo corso del social di Zuckerberg, che oggi pianta un ennesimo mattone nella costruzione di una piattaforma-alternativa a TikTok. Il consulente ...

