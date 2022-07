Governo: oggi il vertice decisivo tra Draghi e Conte (Di lunedì 4 luglio 2022) Quella di oggi, lunedì 4 luglio, è una giornata decisiva per la tenuta del Governo, dopo l’addio al Movimento 5 Stelle nelle scorse settimane del ministro degli Esteri. Luigi Di Maio si è chiamato fuori dai grillini per fondare Insieme per il Futuro, un nuovo gruppo parlamentare che ha accolto molti ex 5 Stelle. È L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Quella di, lunedì 4 luglio, è una giornata decisiva per la tenuta del, dopo l’addio al Movimento 5 Stelle nelle scorse settimane del ministro degli Esteri. Luigi Di Maio si è chiamato fuori dai grillini per fondare Insieme per il Futuro, un nuovo gruppo parlamentare che ha accolto molti ex 5 Stelle. È L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

CottarelliCPI : Nel '92 il governo prelevo' lo 0,6% dei depositi bancari, una patrimoniale. Ancora ce lo ricordiamo. Oggi, con tass… - Agenzia_Ansa : Ore decisive per la tenuta del Governo, messo in pericolo dai malumori in M5s dopo l'addio di Di Maio. Attesa per i… - rtl1025 : ?? 'Oggi l’inutile incontro #Conte-#Draghi. Riti stanchi di presunti innovatori. Dal #Pd avviso: se cade #governo fi… - alice_cosm : RT @aboubakar_soum: Da oggi inizio sciopero di fame e sete incatenandomi ai cancelli del Palazzo del Potere (Montecitorio Roma) che ignora… - RobertaMoscate6 : RT @dariodangelo91: In un mondo parallelo, in una realtà lontana, in una dimensione meravigliosa, oggi #Conte potrebbe comunicare la sua us… -