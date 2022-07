Ex Tottenham, UFFICIALE: nuova avventura per Nuno Espirito Santo (Di lunedì 4 luglio 2022) Nuno Espírito Santo è il nuovo allenatore dell'Al Ittihad. L'ex manager del Tottenham ha firmato un contratto di due anni... Leggi su calciomercato (Di lunedì 4 luglio 2022)Espíritoè il nuovo allenatore dell'Al Ittihad. L'ex manager delha firmato un contratto di due anni...

Pubblicità

sportli26181512 : Ex Tottenham, UFFICIALE: nuova avventura per Nuno Espirito Santo: Nuno Espírito Santo è il nuovo allenatore dell'Al… - Emmdido : ??UFFICIALE: Richarlison è un nuovo giocatore del Tottenham Nelle casse dell’Everton 60 milioni di sterline più bonu… - AlbertoFavaro8 : Calciomercato Spurs: C è fiducia per la buona riuscita del colpo Lenglet Dirigenza che spinge e chiusura vicina. Pe… - Roger__90 : @AndreaInterNews All’annuncio ufficiale di Dybala al Tottenham immagino… - infoitsport : Calciomercato: Tottenham. Ufficiale l'arrivo di Richarlison dall'Everton -