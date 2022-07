Due adolescenti notano una donna in pericolo – chiamano il 911 e salvano la donna rapita (Di lunedì 4 luglio 2022) Aaron, 19 anni, e Jamal, 17, stavano sorpassando un’auto lungo un’autostrada del Texas, negli Stati Uniti. Mentre la superavano, hanno notato qualcosa di strano: una giovane donna seduta sul sedile posteriore che non sembrava stare molto bene. Mentre la guardavano, lei sembrava tentare disperatamente di inviare loro un messaggio segreto mormorando la parola “aiutatemi”. I due ragazzi erano scioccati e hanno deciso di dover fare qualcosa. YouTubeAaron e Jamal si sono resi subito conto che qualcosa non andava vedendo la giovane sul sedile posteriore dell’auto. Lei aveva mormorato un chiaro ma segreto “aiutatemi” mentre loro la superavano. Quando poi lei ha iniziato a colpire il finestrino, chiaramente disperata, i due ragazzi hanno capito che non si trattava di uno scherzo. I ragazzi stavano andando a prendere un amico per lavorare, ma ... Leggi su it.newsner (Di lunedì 4 luglio 2022) Aaron, 19 anni, e Jamal, 17, stavano sorpassando un’auto lungo un’autostrada del Texas, negli Stati Uniti. Mentre la superavano, hanno notato qualcosa di strano: una giovaneseduta sul sedile posteriore che non sembrava stare molto bene. Mentre la guardavano, lei sembrava tentare disperatamente di inviare loro un messaggio segreto mormorando la parola “aiutatemi”. I due ragazzi erano scioccati e hanno deciso di dover fare qualcosa. YouTubeAaron e Jamal si sono resi subito conto che qualcosa non andava vedendo la giovane sul sedile posteriore dell’auto. Lei aveva mormorato un chiaro ma segreto “aiutatemi” mentre loro la superavano. Quando poi lei ha iniziato a colpire il finestrino, chiaramente disperata, i due ragazzi hanno capito che non si trattava di uno scherzo. I ragazzi stavano andando a prendere un amico per lavorare, ma ...

