(Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – ? ?”L’unità è il punto di partenza e di arrivo”. Dice subito Umberto Del Basso de, deputato Pd, aprendo l’incontro al Grand Hotel Irpinia. E’ la risposta a quello di lunedì tra le aree del partito alla presenza di Francescoe Piero De Luca, a cui non era stato invitato . “Il segretario Nello Pizza è stato eletto all’unanimità, il resto è secondario. Se qualcuno vuole mettere in discussione l’unità andiamo in assemblea e confrontiamoci politicamente. Evidentemente ne prenderemo atto”. Replica ache aveva scomunicato Gianluca: “Ildi Avellino lo votò da candidato alla segreteria nazionale del Pd. La memoria degli uomini è sempre molto labile”.è seduto in prima fila accanto al suo vice...

canale58 : Politica - De Caro e Petitto fanno il punto sul Pd: lunedì ad Avellino - GrottaNews : Irpinia: politica e avvenire. A Mercogliano l'incontro del Pd con Petitto e Del Basso De Caro -

anteprima24.it

Livio(consigliere regionale). Conclude l'on. Umberto Del Basso De, deputato della Repubblica. L'invito a partecipare alla discussione è aperto a tutti i militanti, agli amministratori, ...Al momento del voto il consigliere regionale Livioha lasciato la sala. Il parlamentare Umberto Del Basso Delo ha seguito non appena ha preso la parola il presidente della provincia ... De Caro e Petitto replicano a Boccia: "Il sindaco Festa non si tocca" I Vigili del Fuoco di Avellino, subito dopo le ore tre di questa notte, sono intervenuti a Sirignano in via Fausto Coppi, per un incendio che ha interessato un’autovettura in sosta. Le fiamme che hann ...Via Tagliamento archivia il percorso congressuale unitario e sancisce il divorzio tra i decariani e le altre componenti. Nello Pizza, ieri pomeriggio, ha preso atto delle divisioni interne al ...