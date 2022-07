Crolla seracco sulla Marmolada Sei morti e otto feriti

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Un numero dove segnalare gli eventuali dispersi nel crollo del seracco di ghiaccio sulla Marmolada. Lo ha istituto… - zaiapresidente : ??? CROLLA SERACCO IN MARMOLADA: 15 COINVOLTI E 7 FERITI ??? Un grosso seracco in Marmolada é crollato e, secondo… - SkyTG24 : #Dolomiti, si temono almeno quattro morti e sette feriti - infoitinterno : Crolla un seracco sulla Marmolada: 6 morti e 8 feriti travolti dai detriti. 'Quindici dispersi' - LICIO15 : Marmolada, crolla enorme seracco di ghiaccio: almeno sei morti -

Sei persone sono morte sulla Marmolada, uccise nel crollo di undi ghiaccio. Il distacco sarebbe avvenuto nel tratto tra Pian dei Fiacconi e Punta Penia, lungo la via normale che porta in vetta. Ci sono inoltre una decina di feriti, di cui almeno due in ...FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Dolomiti,sulla Marmolada: almeno 6 vittime. LE FOTO Un enormedi ghiaccio si è distaccato nei pressi di Punta ...VENETO. Sei morti, 9 feriti e sedici dispersi: è un terribile bilancio destinato a peggiorare quello del crollo di un enorme serraco sulla Marmolada. "La situazione è in evoluzione", afferma Gianpaolo ...Giornata funestata da un grave episodio di cronaca ieri, domenica 3 luglio, quando sul massiccio della Marmolada, sulle Dolomiti, all'improvviso si è staccato ...