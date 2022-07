Cristina Chiabotto, è nata la secondogenita Sofia (Di lunedì 4 luglio 2022) L’ex Miss Italia, Cristina Chiabotto, è diventata mamma per la seconda volta. Dopo la piccola Luce, arriva anche la secondogenita Sofia. Prima dell’annuncio social, la conduttrice però ha aspettato di tornare a casa, così da potersi godere la festa in famiglia. Cristina Chiabotto, una gravidanza nel segno della privacy Photo Credits: DiLeiAncora un fiocco rosa in casa Chiabotto. L’ex modella ha deciso, dopo mesi e mesi in silenzio, di svelare l’arrivo della piccola Sofia. Prima con un post col pancione, poi condividendo ieri la foto della neonata già dentro la propria culla. Il tutto commentando con un semplice ma sentito: “Benvenuta Sofia”. In più sotto l’immagine è stata inserita anche la data di nascita: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 luglio 2022) L’ex Miss Italia,, è diventata mamma per la seconda volta. Dopo la piccola Luce, arriva anche la. Prima dell’annuncio social, la conduttrice però ha aspettato di tornare a casa, così da potersi godere la festa in famiglia., una gravidanza nel segno della privacy Photo Credits: DiLeiAncora un fiocco rosa in casa. L’ex modella ha deciso, dopo mesi e mesi in silenzio, di svelare l’arrivo della piccola. Prima con un post col pancione, poi condividendo ieri la foto della neogià dentro la propria culla. Il tutto commentando con un semplice ma sentito: “Benvenuta”. In più sotto l’immagine è stata inserita anche la data di nascita: ...

