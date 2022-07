Conte non ha alcun piano o programma: per lui contano solo i sondaggi di Casalino (Di lunedì 4 luglio 2022) Pare che Giuseppe Conte porrà oggi a Mario Draghi tre condizioni per restare al Governo. Ce lo immaginiamo, con Rocco Casalino che gli passa sondaggi e risultati di focus group, selezionare gli out out da porre al Premier. Un po' con lo stesso metodo con cui, ai tempi del Covid, decideva aperture e chiusure: sondaggi e solo sondaggi, nessuna strategia, nessuna idea di futuro. Le proposte venute fuori da questi giorni di estenuanti confronti meritano però un approfondimento. Mi spingerei a definirle esilaranti, se non fosse che la decrescita felice che le ispira tanto male ha fatto al Paese. Ci sono infatti tutti, gli ingredienti perfetti per affondare, una volta e per sempre, l'Italia, trasformandolo nella barzelletta d'Europa. Si incomincia con il no al termovalorizzatore. D'altronde, ... Leggi su iltempo (Di lunedì 4 luglio 2022) Pare che Giuseppeporrà oggi a Mario Draghi tre condizioni per restare al Governo. Ce lo immaginiamo, con Roccoche gli passae risultati di focus group, selezionare gli out out da porre al Premier. Un po' con lo stesso metodo con cui, ai tempi del Covid, decideva aperture e chiusure:, nessuna strategia, nessuna idea di futuro. Le proposte venute fuori da questi giorni di estenuanti confronti meritano però un approfondimento. Mi spingerei a definirle esilaranti, se non fosse che la decrescita felice che le ispira tanto male ha fatto al Paese. Ci sono infatti tutti, gli ingredienti perfetti per affondare, una volta e per sempre, l'Italia, trasformandolo nella barzelletta d'Europa. Si incomincia con il no al termovalorizzatore. D'altronde, ...

