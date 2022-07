Conte - Draghi | rimandato il confronto Il Pd | ' Se il M5s strappa | nel ' 23 ognuno per conto suo'

Pubblicità

ivanscalfarotto : Con il 5% dei seggi proporzionali, alle prossime elezioni @ItaliaViva otterrebbe 20 parlamentari su 600. In questa… - AlexBazzaro : Credete davvero che i Parlamentari 5Stelle siano disposti a rinunciare allo stipendio da qui a maggio 2023? E per c… - fattoquotidiano : Domani l'incontro Conte-Draghi. Il capo M5S sta soppesando ogni mossa, prepara una lettera e vuole “considerazione… - oldfashioneded : RT @ultimenotizie: L'incontro tra il premier #Draghi e il leader M5s #Conte è stato rinviato dopo la tragedia della #Marmolada che vede il… - kokonews5 : Quando si vola troppo alto. -

- Dopo le tensioni della scorsa settimana il faccia a faccia sarebbe dovuto avvenire alle 16:30 e invece spostato a mercoledì. Oggi intanto il consiglio nazionale M5s per avere un mandato chiaro su ...Intanto l'incontro tra il premiere Giuseppeè slittato, magari serve a far decantare un po' "Ma chissà... La mia opinione è questa vicenda sia stata eccessivamente gonfiata a livello ...L'atteso incontro tra Giuseppe Conte e Mario Draghi previsto per oggi lunedì 4 luglio è stato rinviato a mercoledì alle ...Da Verona il premier sta raggiungendo poi in auto il Centro di Coordinamento della protezione civile di Canazei dove era atteso Per questa ragione, inoltre, Conte ha deciso di rinviare anche l’odierno ...