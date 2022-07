Cittadinanza agli studenti? Bisogna evitare scorciatoie dannose (Di lunedì 4 luglio 2022) Lo ius scholae in discussione alla Camera affronta una questione reale, quella dei minori immigrati di seconda generazione - sono quasi 900 mila, di cui il 65% nati in Italia - che frequentano le nostre scuole e ai quali verrebbe garantito un percorso accelerato per ottenere la Cittadinanza italiana. La Cei, con un deciso e poco usuale intervento in favore della legge, ha invitato la politica a non affrontare il tema in base ai pregiudizi ideologici, ed è un invito da accogliere, perché alzare barricate, da una parte e dall'altra, sulla pelle di questi ragazzi, non è uno spettacolo edificante. Secondo i vescovi, la riforma della Cittadinanza favorisce il riconoscimento e la partecipazione delle «seconde generazioni» alla vita del Paese, una posizione che si allinea quindi a quella storicamente tenuta dalla sinistra, che però si è sempre fermata a un ... Leggi su iltempo (Di lunedì 4 luglio 2022) Lo ius scholae in discussione alla Camera affronta una questione reale, quella dei minori immigrati di seconda generazione - sono quasi 900 mila, di cui il 65% nati in Italia - che frequentano le nostre scuole e ai quali verrebbe garantito un percorso accelerato per ottenere laitaliana. La Cei, con un deciso e poco usuale intervento in favore della legge, ha invitato la politica a non affrontare il tema in base ai pregiudizi ideologici, ed è un invito da accogliere, perché alzare barricate, da una parte e dall'altra, sulla pelle di questi ragazzi, non è uno spettacolo edificante. Secondo i vescovi, la riforma dellafavorisce il riconoscimento e la partecipazione delle «seconde generazioni» alla vita del Paese, una posizione che si allinea quindi a quella storicamente tenuta dalla sinistra, che però si è sempre fermata a un ...

Pubblicità

Mov5Stelle : Oltre due terzi dei percettori del reddito di cittadinanza sono persone inabili al lavoro. Ai poveri e agli indig… - matteosalvinimi : Incredibile, vergognoso e irrispettoso per gli italiani. In un momento di crisi drammatica come questo, la sinistra… - matteosalvinimi : Inflazione, costo della vita e bollette ai massimi dal 1986, ma la sinistra vuole approvare leggi sulla droga liber… - tempoweb : Sulla cittadinanza agli #studenti è importante evitare scorciatoie dannose #iusscholae #iussoli #4luglio… - Giemme_di : @Jpp692 Perché 5 anni la puoi definire istruzione? Probabilmente la tua è di 5 anni....e credi che basti. Immagino… -