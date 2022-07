Caldo e siccità: il secondo giugno più caldo mai registrato. In arrivo aria più fresca e temporali (Di lunedì 4 luglio 2022) Meteo L’analisi di 3bmeteo.com: al primo posto nei dati dell’Isac-Cnr resta il giugno 2003, il 2022 anno critico dal punto di vista climatico e ambientale sull’Italia con la persistenza anomala di un potente anticiclone sub-tropicale sull’Europa. Dal 7-8 luglio e per qualche giorno masse d’aria più fresca dal Nord Europa. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 4 luglio 2022) Meteo L’analisi di 3bmeteo.com: al primo posto nei dati dell’Isac-Cnr resta il2003, il 2022 anno critico dal punto di vista climatico e ambientale sull’Italia con la persistenza anomala di un potente anticiclone sub-tropicale sull’Europa. Dal 7-8 luglio e per qualche giorno masse d’piùdal Nord Europa.

Siccità: Consorzio Pianura Friulana, presto chiusure rogge Se non si verificheranno piogge in grado di allentare la morsa del caldo di questi giorni e la situazione siccitosa dovesse perdurare, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana sarà costretto da mercoledì prossimo, 6 luglio, a chiudere il Roiello di Pradamano, e da ... Anche la CNN nel Basso Mantovano per la crisi idrica ... con il rischio che la siccità targata 2022 comprometta la raccolta di interi appezzamenti, non raggiunti in queste settimane da adeguate precipitazioni e aggravate dal vento caldo che secca ... ilfattoalimentare.it Se non si verificheranno piogge in grado di allentare la morsa deldi questi giorni e la situazione siccitosa dovesse perdurare, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana sarà costretto da mercoledì prossimo, 6 luglio, a chiudere il Roiello di Pradamano, e da ...... con il rischio che latargata 2022 comprometta la raccolta di interi appezzamenti, non raggiunti in queste settimane da adeguate precipitazioni e aggravate dal ventoche secca ... Il caldo torrido, le tempeste, la siccità, le inondazioni e gli incendi mettono a rischio la produzione alimentare