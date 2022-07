Pubblicità

periodicodaily : Boca Juniors vs Corinthians: pronostico e possibili formazioni #copalibertadores #6luglio - infoitsport : Vidal: duello tra Boca Juniors e Flamengo per il cileno - nerazzurro32 : RT @passionemaglie: Mentre il #BocaJuniors cerca il nuovo main sponsor ci godiamo la nuova maglia 2022-2023 in tutto il suo splendore! ?? I… - ilpodsport : #Calciomercato Inter, il cugino di Vidal si sbilancia: 'Andrà al Boca Juniors al 70-80%' #ilpodsport - ParmeshSriv : RT @AmalaTV_: Pedullà - Potrebbe essere in Brasile il futuro di Arturo #Vidal. Il Flamengo ha sorpassato il Boca Juniors nella corsa per il… -

Le altre partite della notte italiana L' Union de Santa Fe dà seguito al successo esterno ottenuto contro ilconseguendo al terzo tentativo i primi punti davanti al proprio pubblico: i ...INTER VIDAL FLAMENGO - Nonostante il forte interesse del, il futuro di Arturo Vidal sembra ormai aver preso la strada che porta al Brasile. Come riporta Alfredo Pedullà , il Flamengo avrebbe scavalcato non di poco la concorrenza del club ...Ormai in Brasile sono convinti che mercoledì Vidal firmerà il suo contratto con il Flamengo. La Gazzetta dello Sport riprende la notizia e parla della buonuscita che l'Inter dovrà versare al giocatore ...In fact, the game for the first leg of this Copa Libertadores was the 6th draw in 11 games. In the remaining Boca Juniors, they are dominant by a slight difference, since they have obtained 3 ...