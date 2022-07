Banche europee, fino a 24 miliardi di euro di extra profitti grazie ai finanziamenti della Bce. Francoforte corre ai ripari (Di lunedì 4 luglio 2022) Non devono fare niente, solo aprire il portafoglio ed incassare. È festa in vista per le Banche della zona euro. All’inizio della pandemia la Banca centrale europea ha messo a disposizione degli istituti di credito 2mila e 200 miliardi di euro di fondi con interessi negativi, in sostanza le Banche venivano pagate per accettarli. Ora che la Bce si appresta ad alzare i tassi alle Banche che hanno fatto ricorso a questi finanziamenti sarebbe sufficiente depositare questi soldi sui conti presso l’istituto centrale per incassare utili miliardari. Secondo gli analisti l’operazione potrebbero fruttare fino a 24 miliardi di euro. Lo scrive il quotidiano londinese Financial ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Non devono fare niente, solo aprire il portafoglio ed incassare. È festa in vista per lezona. All’iniziopandemia la Banca centralepea ha messo a disposizione degli istituti di credito 2mila e 200didi fondi con interessi negativi, in sostanza levenivano pagate per accettarli. Ora che la Bce si appresta ad alzare i tassi alleche hanno fatto ricorso a questisarebbe sufficiente depositare questi soldi sui conti presso l’istituto centrale per incassare utili miliardari. Secondo gli analisti l’operazione potrebbero fruttarea 24di. Lo scrive il quotidiano londinese Financial ...

