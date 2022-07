Aurelio De Laurentiis apre alla cessione di Osimhen | Ecco quanti milioni voglio

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 4 luglio 2022) Secondo alcune voci il mercato in uscita per il Napoli non sarebbe ancora finito. A quanto pare, infatti, un altro fuoriclasse potrebbe abbandonare gli azzurri e, ancora una volta, è un perno del reparto offensivo Il Napoli, come è noto, ha operato diverse cessioni importanti quest’anno. Dopo l’approdo di Lorenzo Insigne a Toronto, infatti, sembra che Dries Mertens possa andare a rinforzare i biancocelesti di Sarri. I tifosi del Napoli, tuttavia, questo lo sanno ormai da tempo. Alcuni voci di mercato, però, parlano di un ulterioredi un fortissimo attaccante e, a questo punto, ci domandiamo con quale schema giocherà il Napoli del futuro. È da diverso tempo, infatti, che il Bayern Monaco ha messo gli occhi su Viktore, a quanto pare, non ha ancora deciso di mollare la presa. Spelletti, però, non gradirebbe la partenza di Viktor per ...