Al via l'Europeo femminile in Inghilterra: la guida, il regolamento, il calendario e il percorso dell'Italia (Di lunedì 4 luglio 2022) E' altissima l'attesa in vista di un evento molto importante per i colori italiani: l'Europeo femminile in Inghilterra. L'appuntamento è fissato dal 6 al 31 luglio e la Nazionale italiana si è preparata molto bene con l'obiettivo di ripetere l'impresa della squadra maschile. La compagine di Milena Bertolini è stata inserita nel Gruppo D in compagnia di Francia, Belgio e Islanda con le azzurre che si giocheranno la qualificazione, probabilmente, contro le ultime due. Le ragazze francesi sono considerate le favorite, ma l'Italia è pronta a presentarsi all'Europeo con l'obiettivo di mettere in difficoltà qualsiasi squadra. L'esordio dell'Italia è previsto per il 10 luglio, proprio contro la Francia a Rotherham. L'ultimo precedente contro la formazione transalpina risale ad un'amichevole del 2018, ...

