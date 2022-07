Accoltella la compagna e tenta di scappare dall' Italia | fermato al confine

Pubblicità

stagliacollo : Accogliamoli tutti. - dario62bs : Tunisino 37enne moglie italiana.Accoltella la compagna nella notte: fermato mentre cerca di lasciare l'Italia - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Brescia, accoltella la compagna e fugge: rintracciato 37enne - Giorno_Brescia : Brescia, accoltella la compagna e scappa: arrestato a Ventimiglia - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Brescia, accoltella la compagna e fugge: rintracciato 37enne -

Ventimiglia " Ha accoltellato nella notte a Brescia la, al culmine di un litigio, ed è fuggito. Un 37enne di origini tunisine è stato fermato alla stazione dei pullman di Ventimiglia, in Liguria . Stava cercando di passare la frontiera, forse per ...Ha accoltellato nella notte a Brescia la, al culmine di un litigio, ed è fuggito, ma il 37enne, di origini tunisine, è stato fermato alla stazione dei pullman di Ventimiglia, in Liguria, mentre stava cercando di passare la frontiera.Sono al vaglio delle forze dell'ordine le cause dell'accoltellamento avvenuto nella serata di domenica a Fontanetto Po, intorno alle 22. Intorno alle 22, in vicolo Viotti, un 60enne ha colpito le 22 u ...Il 37enne tunisino è stato fermato alla stazione dei pullman. Voleva passare la frontiera per raggiungere il Nord Africa ...