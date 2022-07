Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2022 ore 07:30 (Di domenica 3 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 3 LUGLIO 2022 ORE 07.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO, BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO E’ SCORREVOLE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE E DELLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO DUE VEICOLI CI SONO CODE IN USCITA DA Roma, TRA IL RACCORDO ANULARE E SETTEBAGNI. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIALE REGINA MARGHERITA, LA LINEA DEL TRAM 3 SARÀ SOSTITUITA DA NAVETTE SULL’INTERO PERCORSO. SOSTITUZIONE CON I BUS IN SUPERFICIE ANCHE PER IL TRAM 19, SOLO SULLA TRATTA PORTA MAGGIORE-PIAZZA RISORGIMENTO. NORMALE SERVIZIO TRAM TRA PORTA MAGGIORE E ... Leggi su romadailynews (Di domenica 3 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 3 LUGLIOORE 07.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO, BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO E’ SCORREVOLE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE E DELLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLA DIRAMAZIONESUD DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO DUE VEICOLI CI SONO CODE IN USCITA DA, TRA IL RACCORDO ANULARE E SETTEBAGNI. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIALE REGINA MARGHERITA, LA LINEA DEL TRAM 3 SARÀ SOSTITUITA DA NAVETTE SULL’INTERO PERCORSO. SOSTITUZIONE CON I BUS IN SUPERFICIE ANCHE PER IL TRAM 19, SOLO SULLA TRATTA PORTA MAGGIORE-PIAZZA RISORGIMENTO. NORMALE SERVIZIO TRAM TRA PORTA MAGGIORE E ...

