Ultime Notizie – Governo | Follini | “Non è il momento di dar fuoco alle polveri”

(Di domenica 3 luglio 2022) “Che non si amassero, già prima, era più che un sospetto, quasi una certezza. Il fatto è che Conte considera Draghi un usurpatore, e non ne fa mistero. E che Draghi a sua volta considera Conte un Azzeccagarbugli, anche se non lo dice. La diplomazia non basta a venarne i giudizi reciproci e l’avvicinarsi della fine della legislatura non concorre all’armonia. Resta il fatto che essi fanno parte della stessa maggioranza, e così la loro controversia finisce per diventare qualcosa di più e di diverso da una avversione personale e politica. Come se le storie, i caratteri, le affinità e le differenze da un certo punto in avanti diventassero materia politica incandescente. Trovando lì la loro spiegazione ma anche il loro limite invalicabile. Ora, molto probabilmente finirà per non accadere nulla, e infine si dirà appunto che nulla è accaduto. Prima o poi si parleranno, e la logica delle cose ...