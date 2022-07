Trapani | trovato morto un turista bergamasco scomparso da due giorni sull’isola di Marettimo | il cadavere in fondo a una scarpata a picco sul mare

(Di domenica 3 luglio 2022) È stato riundeldi 57 anni,dallo scorso venerdìdi, in provincia di. Dell’uomo si erano perse le tracce dopo l’uscita per un’escursione a Cala Bianca, lungo il sentire che dal paese passa per Punto Troia. A lanciare l’allarme era stato il gestore del B&B che lo ospitava, dopo che non lo aveva visto rientrare. A trovare ilquesta mattina 3 luglio sono state le squadre del Soccorso alpino e speleologo siciliano, che avevano perlustrato la zona con l’aiuto degli elicotteri dell’Aeronautica militare con termocamere e virosi ai raggi infrarossi, senza però trovare segnali della presenza dell’uomo. Abbandonate le ricerche dall’alto, le ...

14.21morto turista scomparso Un turista del Bergamasco, di 57 anni, che risultava disperso da venerdì sull' isola di Marettimo (), è statomorto dalle squadre del Soccorso alpino e speleologico Siciliano. L'uomo era uscito per un'escursione a Cala Bianca percorrendo il sentiero che parte dal paese e passa per ...Successivamente la Prefettura diha chiesto l'intervento del Soccorso Alpino coinvolgendo l'... Non avendotracce dall'alto, la squadra del Soccorso Alpino è stata sbarcata a Punta Troia,...