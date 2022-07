Sviglia Luis Alberto | Monchi in pressione sul Mago soltanto dopo aver ceduto Koundé

(Di domenica 3 luglio 2022) Il Siviglia è sulle tracce die secondo i media spagnolisferrerà un attaccoIl Siviglia sta seguendo con molta attenzionedella Lazio. Gli andalusi vorrebbero ilper rinforzare il centrocampo per la prossima stagione. Il diessepotrebbe andare all’attacco del biancoceleste. La valutazione da 60 milioni al momento frena i club interessati, anche se Chelsea e Barcellona starebbero valutando il da farsi. Lo scrive As. L'articolo proviene da Calcio News 24.

