Skriniar, La Gazzetta: “Il rilancio decisivo per lo slovacco, l’Inter andrà a dama” (Di domenica 3 luglio 2022) Skriniar LA Gazzetta – Dopo alcune offerte rifiutate dall’Inter, i parigini partiranno all’assalto per Skriniar la settimana prossima. I nerazzurri chiedono 70 milioni per lasciar partire lo slovacco e per rimpinguare le loro casse. Escludendo eventuali sorprese, Milan, tuttavia, dovrebbe vestire la maglia del Psg, come riferito dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Skriniar, La Gazzetta: “Il Psg farà il rilancio decisivo per strapparlo all’Inter” Di seguito le parole riportate dal noto quotidiano italiano:“Di rinvio in rinvio, tra un’attesa e un rilancio, dopo anto tatticismi dovremmo essere arrivati al dunque: in questa nuova settimana l’Inter pensa di ... Leggi su seriea24 (Di domenica 3 luglio 2022)LA– Dopo alcune offerte rifiutate dal, i parigini partiranno all’assalto perla settimana prossima. I nerazzurri chiedono 70 milioni per lasciar partire loe per rimpinguare le loro casse. Escludendo eventuali sorprese, Milan, tuttavia, dovrebbe vestire la maglia del Psg, come riferito dall’edizione odierna de Ladello Sport., La: “Il Psg farà ilper strapparlo al” Di seguito le parole riportate dal noto quotidiano italiano:“Di rinvio in rinvio, tra un’attesa e un, dopo anto tatticismi dovremmo essere arrivati al dunque: in questa nuova settimanapensa di ...

Pubblicità

infoitsport : Skriniar, La Gazzetta: “Il rilancio decisivo per lo slovacco, l’Inter andrà a dama” - infoitsport : Inter, La Gazzetta dello Sport: 'Skriniar-PSG stretta finale e anche De Vrij è in bilico' - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Skriniar via solo per 70 milioni: l'Inter dice no all'offerta del Psg, 60 più Draxler - CalcioOggi : Skriniar, De Vrij, Bremer, Milenkovic: Inter, è rivoluzione in difesa - La Gazzetta dello Sport - Dottor_Strowman : La Gazzetta non vede l'ora che ci liberiamo di Skriniar, aggiornamenti giornalieri da settimane anche se non cenull… -