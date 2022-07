Pubblicità

angiuoniluigi : RT @Corriere: Salvini vede governatori e ministri. «Stringere i bulloni» alla Lega - Paulusxt : @Pa_Re81 @sgw52423572 @matteosalvinimi Se l’albero si vede dai suoi frutti, devo dire che la tua fede deve essere d… - rpkampuchea : RT @Corriere: Salvini vede governatori e ministri. «Stringere i bulloni» alla Lega - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Salvini vede governatori e ministri. «Stringere i bulloni» alla Lega - Corriere : Salvini vede governatori e ministri. «Stringere i bulloni» alla Lega -

Corriere della Sera

Botte, calci, pugni: siun uomo a terra e gli altri che lo picchiano senza pietà. Tutti contro ... I l video terrificante dell'aggressione viene pubblicato dal leader della Lega Matteosui ...E se la strada dei prossimi mesi sarà accidentata,non vuole che le scelte della Lega siano vissute come sue decisioni solitarie. Come diceva qualche giorno fa un leghista di peso, "ora ci ... Salvini vede governatori e ministri. «Stringere i bulloni» alla Lega Non solo Giuseppe Conte. Anche in casa leghista scatta l'allarme rosso per i sondaggi: «Dopo l'estate saremo al 10%» spiega senza ...Domani la riunione con i vertici del partito in Lombardia. Il leader: basta provocazioni. Ma la Cei si schiera per lo ius scholae. Monsignor Perego: «Va incontro al Paese» « Ora basta... La Lega conti ...