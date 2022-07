Reddito, Bonus e termovalorizzatore: i tre paletti di Conte per restare nell’esecutivo (Di domenica 3 luglio 2022) Domani il consiglio M5S, poi vedrà Draghi: continuare o portare avanti le idee nella società. Garanzie su Reddito e superBonus e una scelta condivisa sul termovalorizzatore Leggi su corriere (Di domenica 3 luglio 2022) Domani il consiglio M5S, poi vedrà Draghi: continuare o portare avanti le idee nella società. Garanzie sue supere una scelta condivisa sul

Pubblicità

IlMau65 : @PastorellaGiu @GiuseppeConteIT Col reddito di energia... e bonus 110% per comperare automobili elettriche? - Ritaglia74 : RT @florastr: @ultimo1973 il 70% dei personaggi coinvolti nella mega truffa dei bonus edilizi,,,, percepiscono il reddito di cittadinanza.… - Ritaglia74 : RT @florastr: una mega trutta di 772 milioni di euro x il bonus edilizio..lo ha scoperto la guardia di finanza...molti percepivano il redd… - Sir_Fantuz : @GiuseppeConteIT Reddito di cittadinanza per tutti senza limite ISEE. E per chi non tromba da tanto, bonus sex work… - pastore583 : @Mov5Stelle Il bonus è un fallimento totale perché è come il reddito di cittadinanza siete un movimento di mentecat… -