Non si placa la lite Zorzi-Pucci: la reazione del comico fa discutere (Di domenica 3 luglio 2022) Tommaso Zorzi e Andrea Pucci ai ferri corti. Le polemiche nate dalla battuta del comico milanese non si placano dopo l’ultima reazione In questi giorni fa molto discutere la lite innescata tra due noti personaggi televisivi, entrambi di origine milanese. Ovvero il comico Andrea Pucci ed il giovane presentatore ed influencer Tommaso Zorzi. Tutto è L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 3 luglio 2022) Tommasoe Andreaai ferri corti. Le polemiche nate dalla battuta delmilanese non sino dopo l’ultimaIn questi giorni fa moltolainnescata tra due noti personaggi televisivi, entrambi di origine milanese. Ovvero ilAndreaed il giovane presentatore ed influencer Tommaso. Tutto è L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

News24Italy : #La grandine fa salire il conto dei danni per l'agricoltuta e non placa la siccità - christian_placa : @giulyart E un momento che non ha ne domande ne risposte - RadioDueLaghi : Non si placa la polemica che ha visto protagonisti Lazza e Rocco Tanica dopo Love Mi. Degna di nota la riflessione… - PazzoPerDomani : RT @ilpepp2: @franxstrax @DomaniGiornale Un articolo fondamentale. Che placa davvero - e non come pretende di fare una certa teoria della c… -

Fedez placa le malelingue e parla di Achille Lauro e Fabio Rovazzi Sul suo profilo Instagram ha fatto una diretta in cui ha detto queste parole: ' Lauro non è venuto perché aveva un concerto o aveva qualcosa. Ma ragazzi ve lo giuro, non ho litigato con Lauro . Ve lo ... Restaurato antico Crocifisso ligneo della cattedrale di Ragusa ... monsignor Giuseppe La Placa, di Giorgio Assenza, presidente del collegio dei deputati questori all'... abbiamo capito che c'era qualcosa che non andava. Si trovava a cinque metri d'altezza e, dopo le ... La Difesa del Popolo Sul suo profilo Instagram ha fatto una diretta in cui ha detto queste parole: ' Lauroè venuto perché aveva un concerto o aveva qualcosa. Ma ragazzi ve lo giuro,ho litigato con Lauro . Ve lo ...... monsignor Giuseppe La, di Giorgio Assenza, presidente del collegio dei deputati questori all'... abbiamo capito che c'era qualcosa cheandava. Si trovava a cinque metri d'altezza e, dopo le ... Benzina di nuovo alle stelle: lo sconto non placa i malumori