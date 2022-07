PubblicitĂ

Agenzia ANSA

Sei giorni dopo il rapimento e l'uccisione di padre Christopher Odia, altri due religiosi, padre Peter Udo e padre Philemon Oboh, sacerdoti della diocesi di Uromi, in, sono stati rapiti mentre andavano dal Benin a Uromi. Lo riferisce la fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre, che "addolorata prega per il loro rilascio". . 3 luglio 2022Sul profilo twitter diItalia si invita, dunque, a pregare non solo per padre Christopher Odia ... In questo modo si arriva al triste conteggio di tre sacerdoti assassinati solo indal primo ... Nigeria: Acs, rapiti altri due sacerdoti Sei giorni dopo il rapimento e l'uccisione di padre Christopher Odia, altri due religiosi, padre Peter Udo e padre Philemon Oboh, sacerdoti della diocesi di Uromi, in Nigeria, sono stati rapiti mentre ...