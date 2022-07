Mina Settembre 2 | cresce l’attesa per la nuova stagione | spoiler della regista

(Di domenica 3 luglio 2022) E’ quasi tutto pronto per la messa in ondadi2. A fornirci unoè proprio la: le sue parole.2 è pronta a sbarcare sulle reti Rai per la seconda serie di episodi. I telespettatori sono in trepidante attesa ed a fornirci uno, stavolta L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

armidago68 : RT @GenCar5: L’80% del territorio della #Campania non ha gli assistenti sociali (disagio, dispersione…) che dovrebbe avere secondo i famosi… - StevoGodsell : RT @EmonsEdizioni: Un’anziana viene scippata e un’emittente locale trasmetta la scena di un bambino che si contende del cibo con un cane...… - MarinaConfalone : mina settembre news - Ines88842785 : RT @anteprima24: ** Mina Settembre 2, nel cast anche Marisa Laurito: sarà la zia di Serena Rossi ** - Ines88842785 : @Raicomspa Mina settembre -

TELEFILM Su Rai Uno dalle 21.25è un'assistente sociale che lavora presso un consultorio del centro di Napoli. Separatasi da poco, la donna vive temporaneamente a casa ...Si attende con ansia la seconda stagione della fiction, prevista per questo autunno, e anche de La Sposa, altra interpretazione magistrale della Rossi. Insomma, ogni cosa che l'attrice ...E' quasi tutto pronto per la messa in onda della nuova stagione di Mina Settembre 2. A fornirci uno spoiler è proprio la regista: le sue parole.Per la prima serata in tv, domenica 3 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Mina Settembre”. Verranno proposti due episodi dal titolo “La vita è un morso” e “Un giorno brutto”. Nel pri ...