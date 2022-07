Marmolada: almeno cinque morti nel crollo del ghiacciaio (Di domenica 3 luglio 2022) almeno cinque persone sono rimaste uccise, sulla Marmolada, dopo essere rimaste travolte da una valanga provocata dal crollo di un ghiacciaio delle Alpi settentrionali italiane. Incidente sulla Marmolada Avvenuto a Pian dei Fiacconi e ha provocato l’apertura di un crepaccio sul ghiacciaio. Messner all’AGI: “Sono salito più volte sulla Punta di Rocca, ma non vado Leggi su periodicodaily (Di domenica 3 luglio 2022)persone sono rimaste uccise, sulla, dopo essere rimaste travolte da una valanga provocata daldi undelle Alpi settentrionali italiane. Incidente sullaAvvenuto a Pian dei Fiacconi e ha provocato l’apertura di un crepaccio sul. Messner all’AGI: “Sono salito più volte sulla Punta di Rocca, ma non vado

