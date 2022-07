Marmolada | almeno 4 le vittime

(Di domenica 3 luglio 2022) Ci sarebberoquattronel crollo del seracco di ghiaccio avvenuto sulla. Secondo quanto si apprende da fonti dei soccorritori, i corpi sarebbero stati estratti dalla massa di ghiaccio ma non ancora recuperati e portati a valle. Le ricerche sono ancora in corso per verificare la presenza di altre persone L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | Ci sarebbero almeno quattro vittime nel crollo del seracco di ghiaccio avvenuto sulla Marmolada. #ANSA - maxbass82 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Ci sarebbero almeno quattro vittime nel crollo del seracco di ghiaccio avvenuto sulla Marmolada. #ANSA - IlModeratoreWeb : Crolla un seracco di ghiaccio sulla Marmolada, almeno 7 feriti ma si temono vittime - - nestquotidiano : Crolla un seracco di ghiaccio sulla Marmolada, almeno 7 feriti ma si temono vittime - AncheIo2 : RT @FrancoScarsell2: CROLLA SERACCO IN MARMOLADA. SOCCORRITORI: ALMENO 4 MORTI E 10 FERITI -

Un importante seracco di ghiaccio è crollato sullalungo l'itinerario di salita della via normale per raggiungere la vetta. Al momento i soccorsi riferiscono che ci sarebberoquattro vittime " in un primo momento si era parlato di ...Valanga sulla: la situazione Parte della calotta di Punta Rocca è crollata e ha provocato una valanga di ... Sarebbero15 le persone coinvolte: 7 i feriti, di cui uno in gravi condizioni.Ci sono diverse vittime e almeno 7 feriti evacuati sulla Marmolada, versante Veneto, a causa del crollo di importante serracco di ghiaccio dalla montagna ‘regina delle Dolomiti’. È ancora impossibile ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...