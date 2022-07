L’eyeliner trasparente farà sembrare il tuo sguardo sempre giovane

(Di domenica 3 luglio 2022)è l’ultima frontiera del make up e ci insegna che spesso un trucco semplice e naturale è più utile di uno “artificioso”. Ecco come si applica. Arriva da TikTok – su cui ormai possiamo trovare consigli di beauty più disparati – ed è un trend davvero semplicissimo da applicare: è l’ultima tendenza di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

Elle

Quindi evitiamo di mettere fondotinta oppureod ombretto ... una volta che saranno bagnati,'effetto liscio sparirà.'... ovvero uno smalto. Questo servirà a proteggere lo smalto ...... lavorando sulla base, sul e aggiungendo rossetto,e ... Le formulazioni liquide sono'ideale, per poter lavorare con ... In questo caso, dovrà essere una cipria, per non sbiancare ... Trucco Estate 2022, tendenza eyeliner trasparente effetto liftante