Lazio, Tare insiste per un terzino del Real Madrid

Per la difesa della Lazio, il ds biancoceleste Tare sta lavorando in queste ore su Mario Gila, spagnolo classe 2000, di proprietà del Real Madrid.

